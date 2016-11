McFaul: Clinton jääb presidendina Venemaa suhtes pragmaatiliseks

Kommenteerides vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi sõnu, et Clintoni võidu puhul halvenevad suhted Venemaaga veelgi, ütles McFaul: «Arvan, et see Trumpi ja tema jüngrite väide on mõeldud valijate hirmutamiseks, justkui Clinton valmistuks sõjaks Venemaaga. See on rumal väide ja tegelikkusega vastuolus. Ainult hull tikuks Venemaaga sõdima!»

Tema sõnul mõistab Clinton, et Venemaa ja USA ei saa sõdida.

«Kõige tähtsam on, et Venemaal on USA järel maailma suurim tuumaarsenal ja vastastikuse hävitamise võimalus on tänini säilinud. See võimalus on olnud olemas aastakümneid ja tagas USA ja Venemaa otsese kokkupõrke vältimise,» rõhutas diplomaat.

McFaul märkis: «Mina isiklikult ei arva, et Clinton oleks suhetes Venemaaga jäiga joone pooldaja. Ütleksin teisiti: ta on USA ja tema liitlaste julgeoleku- ja majandushuvide kaitsmisel väga pragmaatiline,» sõnas ta.

McFauli arvates on Clintonile poliitikas tähtis eesmärk, alles seejärel hakatakse valima strateegiat, sh ka Venemaa suhtes.

«Temast ei saa presidenti, kes ütleks: «Minu eesmärk on suhete parandamine Venemaaga», ta ütleb pigem: «Tahan saavutada suhetes Venemaaga seda, seda ja seda» ning mõtleb seejärel, millise strateegia ja vahenditega seda saab saavutada. See tähendab mõnikord koostööd, mõnikord vastasseisu,» ütles McFaul.