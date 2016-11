Lühtrid, marmor ja propaganda – pilte Põhja-Korea metroost

Lisaks on see ka üks maailma salapärasemaid. Põhja-Koreasse lubatakse aastas vaid paar tuhat välisturisti ning neidki rangetel tingimustel. Seetõttu on riigi igapäevaelu tavaliselt väljastpoolt tulnute jaoks varjatud.

Põhja-Korea metroo on riigi üks peidetud aardeid, mida kaunistavad kroonlühtrid, marmorist detailid ja Kim Jong-ili kujutavad maalid.

Ooteplatvormidel asuvad ajaleheletid, kus inimesed rongi oodates seisavad ja loevad. Metroo sisemus on vaikne ja inimesed ei suhtle omavahel pea üldse. Kõikjal on näha aga lugemiseks välja pandud propagandamaterjale.