McDonald`s kaebas Firenze restorani keelustamise eest kohtusse

Ühendriikide kiirtoidukett nõuab linnalt 17,8 miljonit eurot kahjutasu peale seda, kui linn lükkas tagasi McDonald`si avalduse linna ajaloolises keskuses Piazza del Duomol restoran avada.

Firma sõnul arutatakse asja administratiivkohtus, muid detaile ei täpsustatud.

Firenze vasaktsentristlik linnapea Dario Nardella keeldus McDonald`si avalduse rahuldamisest juunis peale seda, kui ettepanekut kaaluti tehnilise komisjoni poolt, kes leidis, et see ohustaks ajaloolise linnasüdame säilimist.

«McDonald`sil on õigus esitada avaldus, see on seadusega lubatud, kuid meil on ka õigus keelduda,» sõnas Nardella linnanõukogus, lisades, et ta soovib toetada piirkonna ajaloolisi ettevõtteid.

Nardella sõnul ei ole neil McDonald`si suhtes eelarvamusi, kuid Unesco maailmapärandi nimistusse kuuluval Piazza del Duomol kiirtoidukoha avamine oli tema sõnul kohalikele liiast.