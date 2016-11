Taani põgenikekeskuses ähvardasid klounid lapsi relvadega

Kaks tüdrukut viibisid Bolderslevi põgenikekeskuse mänguväljakul, kui neile lähenes neli klounikostüümides meest, kes lapsi nugade, kurikate ja mootorsaega hirmutama asusid, teatas Lõuna-Jüütimaa politsei.

Kõneisik Erik Lindholdti sõnul olid kaheksa aasta vanused tüdrukud põgenikekeskuse asukad ning olid peale intsidenti täielikus šokis.

Politseiraporti kohaselt peatasid neli meest põgenikekeskuse ees auto. Sealt väljudes tegi üks meest kõri läbilõikavat žesti ja karjusid tüdrukutele midagi, mida nad ei mõistnud.

«Toimunud on palju klounijuhtumeid, kuid see on neist kõige hullem. Praegusel juhul ületasid nad igasuguse piiri,» ütles Lindholdt TV2-le, lisades, et politsei võtab juhtumit väga tõsiselt. «See on kriminaalkuritegu, mitte mingi vemp.»

Politsei sõnul teatati juhtumist alles pärast viie tunni möödumist, seega on juhtlõngasid äärmiselt keeruline leida. Samuti ei ole ka kindel, kas relvad, millega tüdrukuid ähvardati, olid päris.

Lõuna-Jüütimaa korrakaitsjad menetlevad asja surmaähvardusena, mis tähendab süüdimõistmise korral kuni kahe aasta pikkust vangistust.