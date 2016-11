Philadelphia eelistas üksmeelselt Clintonit

Hoolimata osariigi suurima linna Philadelphia elanike peaaegu üksmeelsest toetusest pidi demokraatide kandidaat Hillary Clinton välja meelitama suure hulga oma valijaid, et kompenseerida maapiirkondade ja osariigi edelaosa lihttööliste hääli. Arvamusküsitluste järgi eelistasid nemad pigem vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi.

Sel põhjusel pöörasid mõlemad kandidaadid osariigile tavapärasest rohkem tähelepanu ning Clinton otsustas üleeile ka oma kampaania lõpuürituse just Philadelphias korraldada.

Tõeline staaride paraad eesotsas praeguse presidendipaari Barack ja Michelle Obamaga (loe lisalugu) meelitas kesklinna kohale üle 33 000 inimese. See osutus lõpuks ka kõige arvukama osalejahulgaga sündmuseks pika ja intensiivse kampaania vältel.

Philadelphia on demokraatide linn ning seda demonstreerisid ilmekalt eelmised presidendivalimised. Toona Obamaga konkureerinud vabariiklane Mitt Romney sai linna 59 valimispiirkonnas null häält.

«Hääletasin Hillary poolt, sest tema on praegu kahest kandidaadist selgelt parem, ta ei propageeri viha. Donald Trump viiks meid maailma, mis oleks täis hirmu ja suletust,» põhjendas eile kesklinnas valimas käinud Brian Dennis oma eelistust.

Valimisjaoskonnad tehti Philadelphias lahti kell seitse hommikul (Eesti aja järgi päeval kell kolm – toim). Dennis ja temaga kaasas olnud Keith Breittelle olid aga juba varem kohal, et paratamatut sabasseismist võimalikult lühikeseks jätta. Breittelle valis samuti Clintoni, kirjeldades Trumpi vaid ühe sõnaga: «Kohutav.»

Kuna eile valiti ka kohalikke võimuesindajaid ning otsustati rahvahääletusega näiteks marihuaanat või surmanuhtlust puudutavad küsimused, siis oli oodata, et hääletusprotsess võib kujuneda üsna aeganõudvaks.

«Üritasin valima tulla, enne kui Trump mind Aafrikasse saadab, kuid raha vajab teenimist,» hüüdis meile jaoskonnast hoogsalt lahkunud mustanahaline mees käigu pealt.

Valimisjaoskonnas küsitletud inimesed olid tõesti üksmeelselt Clintoni poolt ning Trumpi võimaliku võitu ei tahtnud keegi uskuda.

«Ma arvan, et ma jooksin siis end täis. Aga kui nii juhtubki, mis seal siis ikka, vähemalt on ta nelja aasta pärast läinud,» ütles Clintoni poolt hääletanud Marshilde Satyartlu. Naine pidas Clintonit kõige kvalifitseeritumaks kandidaadiks USA presidendivalimiste ajaloos.

«Ta on kogenud, ta suudab seda riiki juhtida. Lisaks on USAs aeg selleks küps, et naine oleks kõige kõrgemas ametis,» lisas ka Len Weizer.

Weizer ütles, et Trumpi võidu korral ta kõigepealt nutaks ja siis hakkaks mõlema ärakolimisele. «Trump mõjuks laastavalt ja kisuks riigi tõenäoliselt taandarengusse,» arvas Weizer.

Üksnes Philadelphia valijate toetusest Clintonile siiski ei piisa, Valgesse Majja jõudmiseks tuleb saavutada võit ükskõik millises kolmest osariigist: Pennsylvania, Florida või Põhja-Carolina. Tõsi, eeldusel, et ülejäänud osariikides ei oota teda halb üllatus.

Trumpi seis oli aga keerulisem, sest tema pidi võitma konkurentsis püsimiseks kõigis kolmes mainitud osariigis ja lisaks Ohios, kus viimaste valimiseelsete küsitluste järgi oli tema edu vaid veidi üle ühe protsendi.

Trumpi keerulist seisu kinnitas ka tema varasem häälekas teadaanne, et tema hinnangul suudavad ja tahavad Philadelphia valijad temalt osariigi võidu ära varastada.