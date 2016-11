«Oleme juba pidanud tegelema Venemaalt lähtunud veebirünnakutega või uudistega, mis külvavad valeinformatsiooni,» ütles Merkel Berliinis ühispressikonverentsil Norra peaministri Erna Solbergiga.

«Sellega tegelemine on praegu igapäevane ülesanne», lisas kantsler. «Seega võib juhtuda, et see etendab ka valimiskampaanias rolli.»

Washington süüdistas Kremlit USA presidendivalimistesse sekkumises ning Merkelilt küsiti, kas Saksamaa võib oma valimistel kogeda midagi sarnast.

Saksa siseluureteenistus süüdistas aasta algul Venemaad küberluures ja sabotaažis, kaasa arvatud juhtumis, mis puudutas möödunud aastal Saksa parlamendi alamkoda.

Sakslased lähevad parlamendisaadikuid valima 2017. aasta septembris. Merkel pole veel oma kandidatuuri välja kuulutanud, kuid ootus, et ta kandideerib neljandat korda, on laialt levinud.