Mironov: Venemaa rahvuse mõiste oleks esimene samm riigi ideoloogia loomisel

«Arvan, et selles seaduses oleks kohane kirja panna, et riikimoodustav rahvas on vene rahvas, see on minu isiklik seisukoht,» ütles Mironov täna ajakirjanikele.

Ta märkis, et selleks ei ole vaja muuta põhiseadust ja pidas eriseaduses sellist sätet täiesti kohaseks. Lisaks tuleb tema arvates eristada rahvast ja rahvust.

«Arvan, et oleks väga õige luua juriidiline määratlus «Venemaa rahvus»,» ütles ta.

Venemaa rahvuse mõiste kasutusele võtmine oleks esimene samm riigi ideoloogia loomisele, lisas Mironov.

Ta märkis, et tema arvates on Venemaa põhiseaduse artikkel 13 õpetuslikust mitmekesisusest riigi huvidega vastuolus.

«Meil peab olema riigi ideoloogia, kuid see ei tohi mingil viisil sunduslik olla, seda oleme kogenud, elanud ajal, mil kehtis NSV Liidu põhiseaduse kuues artikkel, mis määras Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtiva ja suunava osa, seda ei maksa teha,» ütles Mironov.

Ta põhjendas oma seisukohta sellega, et praegu käib maailmas sõda inimvihkajaliku terrorismiõpetusega, millele tuleb seada vastu mitte ainult relva- ja vaimujõud, vaid ka riiklik ideoloogia.

«Neil kahjuks on õpetus ja selle inimvihkajaliku õpetuse nimel on nad valmis minema surma ning me oleme kohustatud seadma sellele vastu oma riikliku ideoloogia,» ütles Mironov.