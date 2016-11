Obamade viimane etteaste esipaarina kujunes emotsionaalseks

Kuigi ka Clintoni kõne ajal rahvas juubeldas, ei suutnud ta siiski kuidagi ületada vaimustusehõikeid, millega tervitati Obamasid.

«See on viimane ja ehk isegi kõige olulisem asi, mida ma USA presidendi abikaasana teen,» sõnas Michelle Obama, kui kutsus rahvast üles järgmisel päeval valima minema ja otsust Clintoni kasuks langetama.

Esileedi rõhutas ka, et kuigi mõni aeg tagasi poleks keegi osanud ennustada, et ükskord jõuavad Valgesse Majja nendesugused mustanahaliste üksikvanemate järeltulijad, on see siiski tõeks saanud.

Väga professionaalse esinemise poolest tuntud Michelle Obama oli laval kõneldes silmanähtavalt liigutatud ning tema hääl värahtas mitu korda.

«See on mulle mitmel põhjusel väga emotsionaalne hetk,» tunnistas ta. «Me oleme vaid ühe päeva kaugusel sellest, et taas ajalugu teha. Homme on meil võimalus valida presidendiks keegi, kes on ainsana selleks ametiks sobiv: meie sõber Hillary Clinton.»

Oma abikaasale sissejuhatust tehes sõnas Michelle Obama, et tahab veel kord rõhutada, kui uhke on ta selle üle, mis Barack Obama on suutnud riigi heaks korda saata. «Siin on USA president, minu elu kõige suurem armastus Barack Obama,» lõpetas Michelle Obama sõnavõtu.

Kõrvulukustava juubeldamise ja hüüete «We love you!» («Me armastame sind!») saatel lavale saabunud Barack Obama pühendas lisaks Clintoni kiitmisele aega oma kahele ametiajale tagasivaatamiseks. Näiteks kiitis ta end Osama bin Ladeni tapmise ja Obamacare’i kehtestamise eest. Samuti meenutas ta rasket momenti, mil ta ametisse asus, ehk 2008. aasta majanduskriisi.

Oma vitsad sai kätte vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, keda president Obama nimetas sõjavägede kõrgeima juhina kohutavaks.

«Tal puudub igasugune arusaamine maailma toimimisest, kui ta õigustab piinamist ja pakub välja meie liitlaste hülgamist,» sõnas Obama Trumpi Eestitki puudutavat NATO-teemalist mõtteavaldust kommenteerides.

Lisaks tegi Obama juba päev varem edukalt läbi proovitud nalja uudise kohta, et Trumpi nõunikud on võtnud temalt ära juurdepääsu Twitterisse, et Trump ei saaks viimasel, otsustaval hetkel mõne avaldusega endale häda kaela tõmmata.

«Nädalavahetusel võttis ta meeskond talt Twitteri-juurdepääsu ära, sest ta on ebastabiilne. Kui ta lähimad nõunikud ei usalda teda Twitterisse, miks peaks meist keegi usaldama teda tuumanupu juurde?» küsis Obama retooriliselt ja juhatas sisse Clintoni kui ainsa mõeldava järgmise USA presidendi.

Clinton oma sõnavõtus vabariiklasest rivaali nime ei maininud. Küll aga ütles Clinton, et ameeriklased väärivad juhti, kes kindlustab, et nende tütardel oleks ohutu elada ja pojad saaksid aru, et ainult tõeliselt tugevad mehed on kaastundlikud ja lahked. Trumpi tabanud naisteahistamissüüdistuste taustal on ilmne, millest jutt käis. Kadri Veermäe, Philadelphia