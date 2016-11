Šotimaa liitub ülemkohtusse mineva Brexiti-hagiga

Inglismaa ja Walesi kõrgem kohus otsustas neljapäeval, et valitsus ei saa alustada menetlust EList lahkumiseks parlamendi heakskiiduta.

Kolmeliikmeline kohus otsustas, et peaminister Theresa Mayl ei ole õigust kasutada täitevvõimu ELi Lissaboni leppe artikli 50 käivitamiseks, millega algaks ühendusest lahkumise kaheaastane protsess. Peaminister toetub nn kuninglikule eelisõigusele, mis annab valitsusele volituse võtta Suurbritannia välja rahvusvahelistest lepetest.

Kõrgema kohtu hinnangul ei saa valitsus eelisõigust kasutada, sest menetlusega võetakse brittidelt teatud õigusi, näiteks ELi kodakondsus, mida saab teha ainult parlament.

Valitsus teatas pärast otsuse väljakuulutamist, et on «pettunud» ning kaebab otsuse edasi. Ülemkohus teatas teisipäeval, et alustab küsimuse arutelu 5. detsembril kohtu täiskogus ning eeldab, et see kestab kõik selleks ette nähtud neli päeva.

«Kinnitan täna, et (Šoti) peaprokurör esitab ülemkohtule avalduse sekkuda apellatsioonimenetlusse, mille Ühendkuningriigi valitsus esitab pärast kõrgema kohtu otsust artikkel 50,» lausus Sturgeon.

«Artikkel 50 rakendamine mõjutab otseselt Šoti huve ning õigusi, selle käivitamine võtab paratamatult Šoti rahvalt ning äridelt õigused, mida nad hetkel naudivad,» ütles Šoti esimene minister.

Šotimaa hääletas suvisel referendumil ülekaalukalt ELi jäämise poolt.

«Ma tunnustan ja pean lugu Inglismaa ja Walesi otsusest Euroopa Liidust lahkuda,» lisas esimene minister. «See pole katse panna protsessile vetot, kuid šotlaste demokraatlikku soovi ja Šoti parlamendi vaateid ei saa lihtsalt kõrvale tõrjuda nagu need ei tähendaks midagi.»

Samuti on Sturgeoni Šoti Rahvuspartei (SNP) ähvardanud korraldada uue iseseisvushääletuse, kui Šotimaalt võetakse ära selle sidemed ELiga.