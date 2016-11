«Tänavatel valimisi jälgivad inimesed liiguvad nutuse näoga vaikselt ringi ja vahivad tühja pilguga oma telefone,» kirjeldas Postimehe ajakirjanik Kadri Veermäe olukorda.

Tema sõnul on valdav osa inimesi lihtsalt šokeeritud.

«Aga on mõningatest kaugematest lokaalidest on Trumpi edu edenedes kuulda ka rõõmuhõiskeid,» lisas ta.