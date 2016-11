Pildid ja video: Californias toimus hääletuspaiga lähedal tulistamine, üks inimene hukkus

Reutersi andmetel on kahe haavatasaanu seisund kriitiline ning kaks valimispaika sulgesid kohe pärast tulistamisintsidenti uksed ja hääletajad jäid mitmeks tunniks hoonesse. Lisaks suleti juhtumipaiga lähedased koolid.

Politsei soovitas inimestel jääda siseruumidesse ajaks, mil relvastatud kahtlusalust otsitakse. Korrakaitsjad teatasid hiljem, et tule avanud isik leiti surnuna ning surnukeha juures oli relv.

Los Angelese maakonna politseijuhi John Corina teatel tulistas kahtlusalune isik ka politseinikke. Politsei eriüksuse liige leidis mehe hiljem tema kodust surnuna, ei ole teada, kas ta sai politseiga peetud tulevahetuses surmavalt haavata või võttis ta endalt elu.

Tulistaja ja hukkunu nime ei ole veel avalikustatud, esmastel andmetel kaotas elu 70-aastane mees.

Azusa asub Los Angelesest 40 kilomeetri kaugusel idas.

USAs toimuvatel presidendivalimistel on juhtimas vabariiklaste kandidaat Donald Trump, kellel on juba 209 valijamehe hääled. Ta rivaalil, demokraat Hillary Clintonil aga 179 valijamehe hääled. Võiduks on vaja 270 valijamehe häält.