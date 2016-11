Ameeriklaste tõttu lakkas Kanada migratsiooniameti lehekülg töötamast

Kodumaalt lahkumise põhjuseks on vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, kes praegustel andmetel edestab oma rivaali, demokraat Hillary Clintonit ja võib saada uueks USA presidendiks, edastab CBS News.

Kanada võimud ja migratsiooniametnikud ei ole ameeriklaste suurt huvi veel kommenteerinud.

Lisaks tavakodanikele on ka paljud USA kuulsused teatanud, et otsivad võimalust riigist lahkumiseks, kui Donald Trumpist saab uus president, sest tema räiged, kitsarinnalised, solvavad ja rassivaenu külvavad seisukohad on neile vastumeelt.

Trump on kampaania käigus võtnud ette nii moslemid, illegaalsed sisserändajad, kelleks on eelkõige mehhiklased kui ka naised.

Samuti on tal plaanis rajada USA-Mehhiko piirile illegaalide takistamiseks kõrge turvatara.