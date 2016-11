«Me saime aru, et meil pole mingit ettekujutust, mis juhtuks, kui see vihakõne levitaja ametisse astub ja kui see vihane hääl saab maailma kõige mõjuvõimsamaks inimeseks,» sõnas Kristlike Demokraatide Liidu ja Saksa parlamendi välisasjade komitee liige Norbert Roettgen raadiojaamale Deutschlandfunk.

«Geopoliitiliselt oleme väga ebakindlas olukorras,» lisas ta.