Donald Trump läbi aastate

14. juuni 1946: USAs New Yorgis Queensi linnaosas sünnib Donald John Trump. Tema ehitajast ja kinnisvaraarendajast isal Fred Trumpil on veel viis last. Donald Trumpi vanaisa immigreerus USAsse Saksamaalt.

1959-1964: Trump käib New Yorgi sõjaväeakadeemias

1966-1968: Õpib Pennsylvania ülikoolis majandust. Vietnami sõtta ei võeta tervislikel põhjustel. Alustab Philadelphias kinnisvara ostmist.

1971: Võtab üle juhtimise oma isa ettevõttes Trump Management Corporation, mis omab Brooklynis, Queensis ja Staten Islandil rohkem kui 14 000 korterit.

1973: USA justiitsministeerium kaebab Trumpi ettevõtte rassilise diskrimineerimise eest kohtusse. Trump annab justiitsministeeriumi vastu omakorda 100 miljoni dollari suuruse hagi sisse. Jõutakse kohtuvälisele lahendile ja Trump ei tunnista süüd.

1977: Abiellub modell Ivana Zelnickovaga. Neil on kolm last: Donald, Ivanka ja Eric. Paar lahutab abielu 1990. aastal ja see jõustub 1992. aastal.

1979-1983: 58-korruselise Trump Toweri ehitamisel kasutatakse rohkem, kui 200 illegaalist Poola immigranti, kellele ei maksta miinimumpalkagi. Kohtuprotsessi käigus mõistetakse temalt välja kahjud ja töölistele tasumata palk.

1985: Ostab Hiltonilt 325 miljoni dollari eest Atlantic Citys asuva kasiino ja nimetab selle Trump Marinaks

1987: Avaldab «The Art of the Deal»- nimelise raamatu, kus eitab oma Saksa-päritolu, sõnades, et tema esivanemad olid rootslased.

1988: Ostab 365 miljoni dollari eest lennufirma Eastern Air Shuttle ja nimetab selle ümber Trump Shuttle’iks ning vahetab tualettides tavainventari välja kullatute vastu.

1990: Avab Trump Taj Mahali-nimelise kasiino.

1991: Esimene pankrot. Annab sisse pankrotiavalduse, müüb oma jahi, lennufirma ja 50-protsendilise osaluse kasiinos.

1992: Teine pankrot. Trump Plaza kasiino läheb pankrotti.

1993: Abiellub Maria Maplesiga. Neil on üks tütar, Tiffany. Paar lahutab 1999. aastal.

1996: Trump ostab Miss Universumi iludusvõistluse.

2002-2008: Trump ja äripartner Phil Ruffin ehitavad Las Vegasesse Trump International Hotel and Toweri- nimelise hotell-kasiino. Hoone on kaetud 24-karaadise kullaga.

2004: Kolmas pankrot. Trumpi hotellide ja kasiinode ettevõte läheb pankrotti, võtab uue nime ja tuleb uuesti turule. Televisioonis esilinastub Trumpi tõsielusari The Apprentice.

2005: Abiellub Melania Knaussiga, neil on üks poeg, Barron. Avab Trumpi ülikooli, mis suletakse 2010. aastal ebaseadusliku äritegevuse tõttu.

2009: Neljas pankrot. 2004. aasta pankrotistunud ha uue nime võtnud hotellide ja kasiinode ettevõte läheb uuesti pankrotti.

2015: Trump teatab, et kandideerib presidendiks kõneks, kus nimetab mehhiklasi vägistajateks ja immigrantideks. Müüb Miss Universumi iludusvõistluse.

Mai 2016: Trump kindlustab endale vajaliku toetajaskonna hääled, et saada ametlikuks vabariiklaste presidendikandidaadiks.

9. november 2016: Donald Trump saab Ühendriikide 45. presidendiks.