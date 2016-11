«Kui te vaatate USA-Vene või USA-Nõukogude suhteid laias mõttes, näete, et neis valitseb järjekindel poliitiline joon. Meil on tõsised vastuolud Ukrainas ja Süürias ja ka muis küsimustes, kuid arvan, et uus administratsioon üritab edendada neid küsimusi ja leida neile lahendus,» ütles Tefft täna Interfaxile.

«Loodan, et ka Venemaa on selleks valmis,» lisas ta. «Ma ei ütle, et meil tuleb mingi uus algus, kuid tehakse katse lahendada riigi julgeoleku tähtsaimad küsimused.»