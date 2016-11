Schulz: Trumpi diplomaatilised oskused pannakse päevast päeva proovile

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz rõhutas, et USA presidendi Donald Trumpi ülesandeks jääb tuua kokku lõhestunud rahvas ning säilitada USA positsioon rahvusvahelisel areenil.

«Ühendriikide valijad on rääkinud,» sõnas Euroopa Parlamendi president Martin Schulz. «Donald Trumpi võit on ühemõtteline ja ei kuulu vaidlustamisele. Ma õnnitlen teda ja Vabariiklaste Parteid selle puhul.»

«See kampaania ei jää meelde kui Ühendriikide parim. Viha ja vastandumine on seda valimisvõitlust toitnud. President Trumpile jääb nüüd keeruline ülesanne tuua kokku lahku löödud rahvas. Enamik küsimusi, mis puudutavad Trumpi presidentuuri tulevikku, ootavad veel vastuseid. Süüriast Iraagini, Ukrainast Liibüani, pannakse Trumpi diplomaatilised oskused päevast päeva proovile küsimustes, mis nõuavad segu vastutustundest, mõõdukusest ja juhtimisvõimest,» jätkas Schulz.

«Globaalne poliitika vajab USA pidevat panust, et teha maailma meie lastele paremaks kohaks. Alates võitlusest globaalse soojenemisega kuni koostööni NATOga, ootab ja loodab maailm väljapoole vaatava presidendi suunas, et kujundada rahvusvahelisi suhteid ja hoida vabaduse ja demokraatia väärtusi,» lisas ta.

Manfred Weber Euroopa Parlamendi suurimast erakonnast Euroopa Rahvaerakond lisas:

«Sõnum on selge: otsustamine on nüüd Euroopa käes. Me peame olema enesekindlamad ja võtma suurema vastutuse. Me ei tea, mida USA-lt oodata.»

«Euroopa poliitilise kultuuri jaoks on tegu äratuskõnega. Me peame arvestama inimeste murede ja hirmudega palju tõsisemalt ning pakkuma konkreetseid ja realistlikke lahendusi. Ning me ei tohi jätta mänguruumi äärmuslastele. Nemad ei tohiks sellistest arengutest kasu lõigata,» lisas Weber.