NATO peasekretär ootab Trumpi külla

«Ma õnnitlen Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendiks saamise puhul. Ning ma ootan temaga koostöö algust,» sõnas Stoltenberg.

«Me seisame silmitsi keerulise julgeolekuolukorraga, mis hõlmab hübriidsõda, küberrünnakuid ja terrorismiohtu. USA juhtimine on alati olnud tähtis. Tugev NATO on kasulik nii Ameerika Ühendriikidele kui ka Euroople,» lisas ta.

«NATO on uuele julgeolekuolukorrale otsustavalt vastanud, kuid meil on veel palju tööd teha. Ja ma ootan härra Trumpiga kohtumist ning tervitan teda Brüsselisse NATO järgmise aasta tippkohtumisele, et arutada edasisi arenguid,» ütles ta.