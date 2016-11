Putin ja õigeusu kirik õnnitlesid Trumpi

Vene president väljendas arvamust, et konstruktiivse dialoogi ehitamine Moskva ja Washingtoni vahel, mis põhineb vastastikusel austusel, on kasulik nii mõlemale riigile kui rahvusvahelisele üldsusele.

Trumpi on kritiseeritud lähedaste suhete tõttu Putiniga ning Venemaad on süüdistatud ka USA valimistulemuste mõjutamises.

Ühendriikide valimised leidsid Venemaal nii suurt kajastust, et vähemalt üks uudisteankur naljatles, et Moskva elanikud otsivad Trumpi poolt hääle andmiseks hääletuspunkte.

Paljud kurtsid aga, et Kremli juhitud meedia pühendas USA valimistele rohkem aega, kui Vene riigiduuma valimistele kaks kuud tagasi.

Vene meedia on tõepoolest üldiselt Trumpi suhtes helde olnud ning võtnud Hillary Clintoni suhtes palju karmima joone, keda peetakse Kremli vanaks vastaseks, kes ilmselt oleks asunud riigiga suhteid pingestama.

«Clinton ümbritseks meid tuumarakettidega,» hoiatas üks Vene ajaleht.

Duumasaadik Vadim Tjulpanov sõnas Moskva Life Newsile, et ameeriklased on väsinud agressiivsetest juhtidest ning Trumpi võit võib viia osapoolte koostööni. Tema sõnul oli ebaaus, et Ameerika eliit üritas maalida Trumpist pilti kui Venemaa nukust.

Ka Moskva Patriarhaat loodab, et Donald Trumpi võidul on rahvusvahelisele olukorrale positiivne mõju.

«Aeg näitab, kas ta saab oma lubadusi ka teoks teha. Aga tema valimisega on lootus rahvusvaheliste suhete paranemisele,» ütles intervjuus kiriku esindaja.