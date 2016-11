NATO peasekretär: USA juhtroll on hädavajalik

«Seisame silmitsi väljakutseterohke uue julgeolekukeskkonnaga, kuhu kuuluvad hübriidsõda, küberrünnakud ja terrorioht. USA juhtroll on sama oluline kui varem,» lausus Stoltenberg. «Ootan pikisilmi töötamist presidendiks valitud Trumpiga.»

Trump põhjustas valimiskampaania ajal meelehärmi, kui andis mõista, et Washington kõhkleks NATO liitlasele appi tulemisel, kui liitlane pole täitnud oma kohustusi. See asetas küsimärgi alla USA juhitud alliansi pühendumuse ühenduse kollektiivkaitsele.

Stoltenbergil paluti täna seda kommenteerida. «Kõik liitlased tõotasid üksteist kaitsta - see on absoluutne ja tingimusteta,» ütles Stoltenberg. «Need julgeolekugarantiid on olulised Euroopale, kuid ka Ühendriikide jaoks,» lisas ta.

Stoltenberg tuletas meelde, et ainus kord, kui NATO rakendas kollektiivkaitseklauslit, oli pärast 11. septembri rünnakuid Ameerika Ühendriikides.

«Meie allianss on pea 70 aastat toonud kokku Ameerika lähimad sõbrad nii rahus kui ka konfliktides. Tugev NATO on hea Ühendriikidele ja hea Euroopale.»