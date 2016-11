Poola kutsub Trumpi USA vägesid NATO idatiivale jätma

«Poola-Ameerika suhetest on saanud Euroopa ja atlandiülese stabiilsuse tähtis tugisammas,» ütles president Andrzej Duda Trumpi valimisvõidu puhul õnnitledes. «Meil on iseäranis hea meel, et USA otsustas sel aastal NATO Varssavi tippkohtumisel suurendada sõjalist kohalolu Poolas, tugevdades seeläbi alliansi idatiiba.»

«Me loodame siiralt, et teie juhtimisel avanevad meie koostöös uued võimalused,» lisas Duda õnnitluskirjas.

Trump ärritas NATO Ida-Euroopa liikmeid juulis avaldusega, mis seadis kahtluse alla alliansi kollektiivse julgeoleku tagatise.

NATO liidrid leppisid sel suvel kokku plaanis paigutada Poola ja kolme Balti riiki alliansi väed. Poola paigutatakse järgmisel aastal USA pataljon.