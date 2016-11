Clinton pöördus esmakordselt pärast kaotust toetajate poole

USA demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton pöördus pärast hävitavat kaotust vabariiklaste kandidaadile Donald Trumpile täna toetajate poole.

Ta kutsus poolehoidjaid valimistulemusega leppima ja ütles, et võlgneb Trumpile eelarvamusvaba suhtumise ja võimaluse juhtida.

Ameerika demokraatia sõltub võimu rahumeelsest üleminekust, sõnas ta.

Clinton ütles New Yorgi hotelli kogunenud toetajatele, et möödunud valimiskapmaania oli talle suur au, üks suuremaid elus, kuid tulemus on valus.

Clintoni sõnul ei teinud ta aga pingutusi iseenda, vaid riigi nimel, mida me armastame.

Ta lubas teha koostööd presidendiks valitud Trumpiga ja soovitas demokraatidel anda talle võimalus sügavalt lõhestunud riiki juhtida.

«Eile õhtul õnnitlesin ma Donald Trumpi ja tegin ettepaneku koostööks riigi hüvanguks,» ütles valimised kaotanud Clinton esimeses avalikus ülesastumises pärast Trumpi ootamatult ülekaalukat võitu.

«Ma loodan, et temast saab edukas president kõigile ameeriklastele,» lisas ta pisaraid tagasi hoides.

«Me nägime, et meie riik on lõhenenud sügavamalt, kui me arvasime.»

Clinton tunnistas, et tal on kahju, et ta valimisi ei võitnud. «See on valus ja see kestab mõnda aega.»

--

Ülekanne algas.

18:41 See ei ole tulemus, mida me soovisime. Aga teie esindate Ameerika parimat osa ja mul on olnud au teie eest kandideerida.

18:43 Donald Trumpist saab meie president ja me peame andma talle võimaluse.

18:46 Me panustasime poolteist aastat, et öelda ühel häälel, et Ameerika on kõigi jaoks. Nüüd on meie ülesanne oma rolli edasi täita.

18:47 Me võlgneme selle eest palju nii Barack kui ka Michelle Obamale.

18:50 Mul on olnud elu jooksul nii edulugusid kui ebaõnnestumisi, aga ärge kunagi loobuge võitlemast selle nimel, mida peate õigeks. See on seda väärt!

18:51 Eriti tahan ma öelda oma tänu nendele noortele naistele, kes on panustanud minu kampaaniasse. Ma tean, et klaaslagi on siiski veel purustamata, aga see võib juhtuda varem, kui me arvame.

18:54 Lõpetuseks, /.../ meie parimad päevad on veel ees! Koos oleme me tugevamad ja ärme unusta seda! Usume üksteisesse! Ma olen ülimalt tänulik, et mul on olnud see võimalus teid kõiki esindada! Jumal õnnistagu Ameerikat!

Ülekanne lõppes.