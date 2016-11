Ametist lahkuv USA president Barack Obama lubas, et võim läheb rahumeelselt üle uueks riigipeaks valitud Donald Trumpile.

«Nüüd soovime me kõik talle edu riigi ühendamises ja juhtimises,» ütles Obama.

Väljavõtteid Obama kõnest:

19.22 On ilmselge, et minu ja Donald Trumpi vahel on ilmselgeid erinevusi, aga nii oli see ka siis, kui mina võtsin presidendiameti üle George Bush juuniorilt.

19:24 Ma ütlesin täna oma meeskonnale, et hoidke oma pead püsti. Meie töö on jätnud praegusele presidendile parema riigi.

19:27 Ma ütlen teile, kes on valimistulemustes pettunud: ärge muutuge küüniliseks. Oluline on võidelda selle eest, mis on õige...

Mõnikord kaotad sa väitluses, mõnikord valimistes, aga see on okei. Niimoodi poliitika käibki.

19:29 Me lakume oma haavad ära, klopime ennast puhtaks ja astume tagasi lavale... me liigume edasi... selline mõtteviis on demokraatia alus.

Obama sõnul teeb ta kõik, et võimu üleandmine Trumpile oleks sujuv.

Me oleme eelkõige ameeriklased. Me oleme eelkõige patrioodid. Me kõik soovime sellele riigile parimat, lausus president.

Ja seda ma kuulsin ka härra Trumpi kommentaaridest läinud ööl. Kuulsin seda temaga otse rääkides. Ja see oli julgustav.

19:34 Lõpuks oleme me kõik üks meeskond, lõpetas ta.