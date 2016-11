Belgia prokurör: terrorirünnakuteks andis käsu ISISe juhatus

«Me teame, et käsud tulid Islamiriigi tsoonist... Me teame, et see läks väejuhatuses väga kõrgele,» ütles prokurör Frederic Van Leeuw.

Ta ei osanud täpsemalt öelda, missugused ISISe ametnikud käske jagasid ega ka seda, kas need tulid ISISe Süüria või Iraagi baasist - territooriumilt, mida juhtis ISISe liider ja isehakanud kaliif Abu Bakr al-Baghdadi.

Juhtimiskeskus liikus USA rünnakutest hoidumiseks ühest kohast teise, seletas ta. «Baghdadi oli mõnikord Mosulis, mõnikord Raqqas.»

«Me ei tea üldse, kes olid need inimesed, kes tegelikult käske andisid,» tunnistas prokurör.

ISIS võttis vastutuse nii 130 inimese elu nõudnud 13. novembri Pariisi terrorirünnakute kui enesetapuplahvatuste eest Brüsselis, mis nõudsid 22. märtsil 32 inimese elu.

Van Leeuw ütles, et rünnakud viis läbi sama rakuke, osa selle liikmetest elas Brüsselis. Ta lisas, et võimud otsivad ikka veel kahtlusaluseid, kes olid rünnakutega seotud, kuid ei saanud surma.