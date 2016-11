Postimehe videolugu New Yorgist: pingeline valimisjärgne päev Trump Toweri juures

Hoone juurde olid tulnud ka Trumpi pooldajad. «Jumal õnnistagu Donaldit«, kõlas ühe mehe suust spontaalselt hüüatus.

«Miks te 11 miljonit inimest tahate riigist välja lüüa?» päris Trumpi-vastane USA presidendivalimised võitnud Donald Trumpi toetajalt, viidates viimase lubadusele dokumenteerimata illegaalid riigist välja saata. «Ta pidas täiesti selgelt mehhiklasi silmas. See on rassistlik poliitika. Mina astun selle vastu välja ja sellepärast ma siin täna olen,» teatas intensiivse sõnavahetuse käigus meeleavaldaja.

Tõsise üritusega konkureeris ajakirjanike tähelepanu pärast Times Square'ilt tuntud meelelahutaja Naked Cowboy, kes oli oma poliitilise eelistusele vastavalt jalga tõmmanud valged aluspüksid, kus tagumiku peale oli kirjutatud TRUMP.

Varasemas usutluses on Ohiost pärit aluspüksikauboi - kodanikunimega Robert John Burck -ka põhjendanud, mis ta Trumpi eelistab. «Ta on pagana kuumavereline ameerika mees. Ta on pikk, hea välimusega, tugev ja edukas - selle vastu vaielda ei saa. Ta on nagu Superman, ja sobib meie riiki kaitsma ja valvama,» rääkis Burck septembris Cincinnati uudisteportaalile.

Vastselt presidendiks valitud Trumpi puhul võib arvata, et meelelahutaja ja riigipea kombinatsioon hakkab Trump Toweri juurde meelitama veelgi rohkem uudishimulikke.