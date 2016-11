Hondurase president taotleb uut ametiaega

48-aastane Hernandez ütles oma residentsis Tegucigalpas, et tegemist on tema elu kõige raskema otsusega. Ta lisas, et tema Rahvuspartei palus tal kandideerida.

Opositsiooniliidrid reageerisid presidendi teatele kiiresti. Nad seadsid kahtluse alla kohtuotsuse legitiimsuse, öeldes, et ülemkohtul ei ole volitusi põhiseadust muuta.

President Manuel Zelaya tagandati 2009. aastal seoses sooviga tühistada teise ametiaja keeld, et saada võimalus uuesti kandideerida.

1982. aastal vastu võetud põhiseadus lubab presidendil olla võimul ainult ühe ametiaja.