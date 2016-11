Minnesota valis esimese Somaalia taustaga naisseadusandja

Hidžabi kandva endise põgeniku Omari võit USA osariigis, kus suure hulga Somaalia põgenike assimileerumine on olnud oluline valimisteema, on märkimisväärne.

USA presidendivalimised võitnud Donald Trump sarjas ja ähvardas valimiskampaania ajal moslemitest migrante ja põgenikke.

"Kuigi tema sõnum oli mõeldud toimima hirmutamisena tagamaks, et me ei hääleta, et me ei näeks end osana Ameerika süsteemist, siis oli sellel hoopis vastupidine efekt," ütles Omar AFP-le Trumpi kohta.

Trump kaotas Minnesotas oma demokraadist rivaalile Hillary Clintonile kahe protsendipunktiga - 45-47.

Ligi kolmandik kõigist Somaalia põgenikest USA-s elab Minnesotas. Viimastel, 2010. aasta andmetel on neid umbes 25 000.

Omar annab ametivande 3. jaanuaril. Ta nimetas oma prioriteetidena kriminaalkohtu reformi ja haridusele ligipääsu parandamist.