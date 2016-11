ÜRO: rünnak Mosuli vabastamiseks tähistab IS-i kalifaadi lõpu algust

Kubis ütles, et Iraagi julgeolekujõudude, kurdi pešmergavõitlejate ja teiste liitlaste jõupingutused linna vabastamiseks on andmas tulemusi.

"See vabastusoperatsioon tähistab niinimetatud "Daeshi kalifaadi" lõpu algust Iraagis," ütles Kubis, kasutades IS-i araabiakeelset nime.

Kubise sõnul on ta saanud usaldusväärset infot, et IS-i džihadistid sunnivad kümneid tuhandeid tsiviilisikuid Mosulis ümber paiknema, et kasutada neid inimkilpidena.

ÜRO erisaadik hoiatas, et leppimine ja usalduse taastamine valitsuse vastu on hädavajalikud, kui tahetakse, et võidud IS-i vastu jäävad püsima.

"Leppimine nii kogukonna kui riigi tasandil on tee muutmaks sõjalised võidud ISIL-i vastu püsivaks, muutmaks Iraak tõeliselt rahumeelseks ja ühtseks," sõnas Kubis, kasutades rühmituse teist nimekuju.

Kubis ütles, et Mosuli vabastamise operatsiooni käigus on kodudest lahkunud umbes 35 000 inimest, neist umbes 20 000 on paigutatud ÜRO ja tema humanitaarpartnerite rajatud laagritesse, ülejäänud on leidnud peavarju mitmes kogukonnas.