Uudistekanali ABC7 Newsi toimetaja teatas Twitteris, et inimesed on kogunenud Trumpi hotelli juurde New Yorgis ning kleepinud hoone seinale plakati, kus on Trumpi pilt ja sõna «viha».

NBC New Yorki teatel kogunes rohkem kui 400 inimest kolmapäeva õhtul Manhattanil asuvale Union Square'ile. Manhattanil on kogunenud veel teinegi protestijate rühm.

Sotsiaalmeedias levitatakse ka fotosid ja videosid protestidest Seattle'is ja Chicagos.

Washingtonis kogunes mitusada meeleavaldajat Valge Maja juurde, kritiseerides Trumpi rassismi, seksismi ja ksenofoobiat. Nad kandsid ka plakateid tekstiga «Meil on hääl!» ja «Haridus kõigile!».

Californias korraldasid mitme ülikooli tudengid meeleavaldusi.

Los Angeles avaldas mitusada noort meelt raekoja ees, skandeerides hüüdlauset «mitte minu president!».

Vähemalt üks inimene sai tõsiselt kannatada Oaklandis, kus meeleavaldajad lõhkusid kaupluste aknaid ja süütasid prügi põlema.

Oregonis blokeerisid protestijad Portlandi kesklinnas liikluse. Mitu inimest põletas USA lippe.

Pennsylvanias marssis mitusada Pittsburghi ülikooli tundengit läbi linna.

Donald Trump annab ametivande 20. jaanuaril USA 45. presidendina.