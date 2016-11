Pildid ja video: Seattle’i Trumpi-vastasel meeleavaldusel leidis aset tulistamine

Postimehe videolugu New Yorgist: pingeline valimisjärgne päev Trump Toweri juures

Samal ajal, kui linnavõimud paigutasid New Yorgi kesklinna Trump Toweri juurde uusi betoonist turvapiirdeid, väljendasid sinna kogunenud mõnikümmend protestijat häälekalt oma nördimust. «Homod fašismi vastu», «Fuck off! », «Nii see algab» oli kirjas kaasavõetud plakatitel.