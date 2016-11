USA moslemijuhid Trumpile: me ei kao kuhugi

Ameerika Ühendriikide vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump on nii mõnegi poliitilise jõu ja inimgrupi oma äärmuslike ja ärritavate seisukohtadega välja vihastanud, kuid ikkagi on umbes 40 miljonit ameeriklast, kes soovivad, et ta 8. novembril toimuvatel valimistel võidu saaks.

Juhtkiri: Ameerika presidendivalimistele maailmalõppu ei järgne

Tuhandeid aastaid on leidunud neid, kes usuvad, et ühe või teise sündmusega saabub terve maailma häving, traditsiooniliselt on seda oodatud näiteks seoses aastatuhande vahetumisega. Seni on maailmalõpu ootus kulgenud ikka ühe ja sama mustri järgi: oodatud lõppu ei järgne ning igapäevaelu jätkub vana rada pidi.