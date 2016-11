Vene hävitajad peletasid Hollandi allveelaeva

Sõjaväe andmeil oli allveelaev vahejuhtumi ajal lennukikandjast Admiral Kuznetsov 20 kilomeetri kaugusel. Samas puuduvad intsidendi kohta kinnitused teistelt osapooltelt. Hollandi sõjavägi teatas, et ei kommenteeri oma allveelaevade operatsioone.

Samuti pole täpselt selge, kus vahejuhtum toimus. Ühe raporti järgi asus Admiral Kuznetsov umbes sada kilomeetrit Süüria sadamalinnast Latakiast loodes.

Kaitseministeeriumi kõneisik Igor Konašenkov ütles, et kaks allveelaeva-vastast alust – Severomorsk ja Viitseadmiral Kulakov – avastasid hollandlased kergelt juba kilomeetrite tagant, kasutades selleks tavapäraseid hüdroakustilisi süsteeme ning helikopteritelt saadud andmeid.

Ehkki allveelaev üritas põgeneda jälgimise alt, jälitasid venelaste laevad seda rohkem kui tunni ning sundisid Konašenkovi sõnul selle nende laevasiku lähedusest lahkuma. Venelane mõistis Hollandi manöövrid hukka kui kohmakad ja ohtlikud.

Kuigi Hollandi poolt ei tulnud ametlikku kommentaari, ütles kaitseminister Jeanine Hennis-Plasschaert, et pole hea mõte säärase Venemaa retoorikaga kaasa minna. Hollandi laevandusekspert Jaime Karreman lausus, et tõeks osutumise korral oleks tegu pretsedenditu juhtumiga. «On üsna šokeeriv, et avastatakse salajasel missioonil viibiv allveelaev,» rääkis ta Hollandi televisioonile.

Vene laevastik saatis oma flotilli Vahemere idaosasse ootuses, et Süürias taastuvad õhurünnakud president Bashar al-Assadi vastaste mässuliste positsioonidele. NATO andis samal ajal teada, et venelaste aluseid jälgitakse «mõõdetud ja vastutustundlikul moel».