Hillary Clinton sillutas Michelle Obamale teed?

Juba mõnda aega on USAs ja rahvusvahelises meedias spekuleeritud, et kas praegune esileedi Michelle Obama on huvitatud saama 2020. aasta valimistel demokraatide kandidaadiks.

Michelle Obama on seni sellist plaani eitanud, kuid kas Donald Trumpi praegune edu ja tema naiste ja vähemuste vastased seisukohad võisid esileedi meelt muutma panna?

Paljud ameeriklased lootsid, et Hillary Clintonist saaks esimene USA naispresident, kuid ei saa. Clinton näitas samas, et naised suudavad meestega võrdselt viia läbi kampaaniat ja olla selles edukad.

Hillary Clinton sõnas valimistulemuste järgses «kaotuskõnes», et ta on tänulik president Barack Obamale ja esileedile Michelle Obamale toetuse eest ning et nad on Valges Majas olnud kaheksa aastaga palju korda saatnud.

Pärast Clintoni kõne hakati nii meedias kui sotsiaalmeedias spekuleerima, et sellest kõnest võis nii mõndagi välja lugeda ning võimalik, et Michelle Obama on demokraatide presidendikandidaadiks saamist hakanud kaaluma.

Michelle Obama kasutas kogu valimiskampaania vältel tugevat Donald Trumpi vastast retoorikat ja tuues esile Trumpi halva suhtumise naistesse. Arvatakse, et just naistesse negatiivne suhtumine võib olla see, mis praeguse esileedi tulevikus tegutsema paneb.

Michelle Obama esines enne presidendiralli lõppu Texases, kus ta teatas, et tal on teistsugused ambitsioonid kui poliitika presidendiks kandideerimine.

USA poliitilist maastikku tundvate isikute sõnul on Michelle Obama tulihingeline demokraat, inimõiguslane ja naiste õiguste eest seisja, samuti tunneb ta hästi seadusi. Lisaks on ta esileedina olnud väga populaarne, jäädes alati tasakaalukaks. Sellised omadused ja veel mitmed teised on need, mida ameeriklased tahavad näha naispresidendis.