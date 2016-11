«The Song of Ice and Fire» autor: koos Trumpiga saabub «talv»

Demokraadist kandidaati Hillary Clintonit toetanud Martin teatas, et ta ei ole Trumpi võidu tõttu pettunud, vaid see tulemus tekitab temas hirmu.

Kirjanik toob oma blogis esile kampaania ajal pinnaletulnud seiku Trumpi kohta, millest üks on naiste ahistamine ja naistesse halvasti suhtumine.

Ta blogi sissekanne kannab pealkirja «President katsuja», milles viitab 2005. aasta videole, millel on kuulda Trumpi rääkimas, kuidas ta naisi katsus ja millist kehaosa ta puudutas. Samuti sellele, et üle kümne naise teatas meedias, et Trump on neid seksuaalselt ahistanud.

«See, mida ma tunnen, seda ei saa kirjeldada. Ameeriklased on oma sõna öelnud, kuid suur osa, kaasa arvatud mina, lootsime teistsugust tulemust,» edastas Martin.

Ta lisas, et Trump on presidendina ebapädev ja kindlasti üritab seda varjata tobedate, seksuaalteemaliste märkuste ja kommentaaride taha.

«Jaanuaris saab Trumpist läbi USA ajaloo kõige ebasobivam president. Ta on võimul neli aastat, kuid kas pärast seda aega enam USAd üldse alles on? Oma teostes ma rõhutan, et talv on tulekul, nüüd saabus see koos Trumpiga. «Game of Thrones» seriaalis nähtav hakkab reaalses elus teoks saama, see ei ole fantaasia ega ulme, vaid meie tulevik,» nentis kirjanik.

Martini arvates on Trump nagu White Walkers tegelased, kes on jäised ja sõjakad humanoidid.