Gruusias algas ühisõppus NATOga

Gruusias algas Vaziani polügoonil 14 riigi osalusel staabiõppus NATO-Gruusia 2016.

Gruusia asekaitseminister Lela Tšikovani ütles pressikonverentsil, et 10 päeva kestval õppusel osalevad sõjaväelased 14 riigist: Gruusiast, Türgist, Lätist, Leedust, Hollandist, Rumeeniast, Ungarist, Bulgaariast, Belgiast, Sloveeniast, Suurbritanniast, USAst, Ukrainast ja Makedooniast.

«On väga tähtis, et esimest korda lasub õppuse juhtimine Gruusial. Need on esimesed rahvusvahelised brigaadi taseme staabiõppused, mis on kantud NATO õppustekavva. Nende eesmärk on tõhustada Gruusia, NATO ja selle partnerriikide koostööd, tugevdada juhtimist ja kontrolli,» ütles aseminister.