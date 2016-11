Interpoli presidendiks valiti esmakordselt Hiina ametnik

Tegemist on esimese korraga, kui ametit täidab Hiina ametnik, teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua. Ta vahetab välja prantslase Mireille Ballestrazzi.

Otsus võib kujuneda vastuoluliseks, sest Hiina üritab üle maailma kätte saada välismaal elavaid väidetavaid majanduskurjategijaid ning nende seas on kunagisi riigiametnikke, kes on Hiina presidendi Xi Jinpingi korruptsioonivastase kampaania sihikul.

Peking otsib presidendi kampaaniale rahvusvahelist toetust. Programmi raames on kinni peetud hulgaliselt Hiinast põgenenuid. Samm on vastuoluline ka seetõttu, et mõnede riikide teatel tegutsevad Hiina korrakaitseametnikud nende pinnal ilma kohalike võimude heakskiiduta.

Interpol on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab omavahel ameti 190 liikmesriigi korrakaitseametkondi. Interpolil pole omi kinnipidamisõigusega agente. Ameti peakorter asub Prantsusmaal.