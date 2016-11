Eilne lumekogus oli novembrikuu suurim alates 1905. aastast, mil lumikattepaksust ametlikult mõõtma hakati. Eelmine novembrikuine rekord pärines 1985. aastast, mil ühe päevaga sadas taevast alla 29 sentimeetrit lund, vahendab The Local Sweden.

«Hommikul oli Stockholmis 21 sentimeetrit lund. Päeva jooksul lisandus veel 15 kuni 20 sentimeetrit,» ütles Rootsi meteoroloog Aftonbladetile.

Täna kell seitse hommikul oli Rootsi meteoroloogia keskuse Stockholmi jaama andmetel lume paksuseks 39 sentimeetrit.

Ootamatu lumesadu, mida rootslased on hakanud nimetama «lumekahuriks», on tekitanud linlastele ja pendelrändajatele suuri probleeme: paljud bussid ei saa liigelda ning autojuhid on sunnitud oma masinaid maanteedele jätma. On teateid ka inimestest, kes on autoga ligi kümme tundi lumelõksus pidanud olema.

Stockholmi äärelinna Järfalla ühistranspordi ettevõte Nobina asendas bussid paatidega ning sõidutas inimesed Stockholmi kesklinnast Jakobsnergi ja Kallhälli vett mööda.

Liikluskorraldajad aitasid öö läbi autosid lumest välja tõmmata ja palusid inimestel võimaluse korral autoga üldse linna mitte sõita. «Mõistame, et kõigil ei ole võimalik kodust töötada, kuid neil, kel võimalik, võiksid seda teha. Vastasel korral väljuge kodust nii vara kui saate, kuna teedel on üheaegselt väga palju liiklejaid,» hoiatas linna transpordiameti esindaja Anders Porelius Aftonbladeti kaudu.