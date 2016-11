Eravanglate aktsiate hinnad tegid eile New Yorgi börsil hiiglasliku tõusu tänu ootustele, et valitud president Donald Trump pöörab tagasi Barack Obama administratsiooni suuna vähendada eravanglate kasutamist.

Ameerika Ühendriikide moslemijuhid tegid pärast vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi võitu avalduse, milles teatasid, et ameeriklastest moslemite kodu on USA ja nad ei lähe sealt mitte kuhugi.

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump sai vajaliku arvu valijameeste hääli, et temast saaks järgmine USA president, kuid samas on USAs palju neid, kes ei soovi ärimehest Trumpi presidendiks.

Samal ajal, kui linnavõimud paigutasid New Yorgi kesklinna Trump Toweri juurde uusi betoonist turvapiirdeid, väljendasid sinna kogunenud mõnikümmend protestijat häälekalt oma nördimust. «Homod fašismi vastu», «Fuck off! », «Nii see algab» oli kirjas kaasavõetud plakatitel.

«Ma armastan Ameerikat. Tänan teid!»

«USA! USA!» puhkesid hüüded Hiltoni New Yorgi hotelli ballisaalis, kui saabusid uudised, et Donald Trump oli noppinud võidu Ohio ja Florida osariigis. «Kutt, me võidame need valimised!» kõlasid mõne entusiastliku poolehoidja prohvetlikuks osutunud reaktsioonid.