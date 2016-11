Pentagon: Admiral Kuznetsovi lennukid alustasid lende Süüria kohal

USA sõjaväe allikate andmetel alustasid lennukikandjal asuvad hävitajad Su-33 ja Mig-29K juba lende Süüria kohal. Esialgu need ei ole veel rünnanud, kuid nagu märgib Pentagon, on märke, et Admiral Kuznetsovi lennukid saavad osaks märksa suuremast ühendjõust, mis paisatakse rünnakule Aleppo vastu veel sel nädalal.

USA sõjaväelased märgivad, et Vene laevastik koosseisus lennukikandja Admiral Kuznetsov, tuuma-raskeraketiristleja Pjotr Veliki, ja kaks hävitajat siirdus Küprosest kagusse Aleppo ründamise kaugusele. Samal otstarbel ristleb Vahemere idaosas tiibrakettidega Kalibr relvastatud fregatt Admiral Grigorovitš, osutasid USA sõjaväelased.

Vene kaitseministeeriumi allikas ütles ennist Interfaxile, et Admiral Kuznetsovi lennukid ja Vahemerel viibivad Vene laevad valmistuvad andma lööke Aleppo lähikonnas asuvatele sissidele.