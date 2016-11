ÜRO abikonvoid ei ole pääsenud Aleppo piiramisrõngas idaossa alates juulist, mil valitsusväed viimased varustusteed ära lõikasid. «Me oleme saanud Ida-Aleppost teate, et praegu, kui ma siin räägin, jagatakse välja viimased toiduvarud,» ütles ÜRO Süüria humanitaarabirühma ülem Jan Egeland ajakirjanikele.

Egeland rõhutas, et läheneval talvel näljahäda ärahoidmiseks tuleb sundida kõiki pooli, nii Damaskuse režiimi, tema liitlast Venemaad kui mässulisi - tagama humanitaarabi juurdepääsu. «Ma ei usu, et keegi tahab, et Ida-Aleppos nälgiks veerand miljonit inimest,» ütles ta, viidates tsiviilelanike arvule piiramisrõngas linnaosas.

Egeland hoiatas, et abita ja toiduvarudeta jätmise tagajärjed oleksid katastroofilised, kuid loodetavasti ei saa see stsenaarium teoks. ÜRO Ida-Aleppo abiplaan tuleb kiiresti heaks kiita, sest külmad ilmad teevad oma töö, lisas ta.

Plaan näeb ette toidu- ja arstiabi toimetamise Aleppo idaossa, arstiabi vajajate evakueerimise ja meedikute linna saatmise. ÜRO süüdistab Ida-Aleppo olukorras peamiselt president Bashar al-Assadi valitsust, kuid tunnistab, et ka ülestõusuväed ei ole suutnud vajalikke julgeolekutagatisi anda.