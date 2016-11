Pildid ja video: Taliban ründas Afganistanis Saksa konsulaati, vähemalt kaks inimest hukkus

Džihadistid rammisid Mazar-i-Sharifis asuva konsulaadi kaitsetara, sõites sellesse lõhkeainet täis autoga, edastab The Independent.

NATO esindajate teatel uuritakse, kas juhtumis või olla veel teine auto.

Rünnaku eest võttis vastutuse Taliban, mis teatas, et tegemist oli kättemaksuga USA õhurünnakute eest selle kuu alguses Kunduzis, kus hukkus 32 tsiviilelanikku.

«Enesetapurünnakus Saksamaa konsulaadile rammiti lõhkeainet täis autoga aeda,» teatas kohalik politseijuht Sayed Kamal Sadat.

Pärast plahvatust järgnes tulistamine, lisaks konsulaadihoonele said veel mitmed ümbruskonna ehitised kannatada.

Afganistani politsei teatel hukkus konsulaadile tehtud rünnakus vähemalt kaks inimest ning üle 100 inimese sai vigastada, nende seas kümme last. Arst Noor Mohammad Fayezi sõnul ravitakse kannatanuid linna mõlemas haiglas. Osade vigastada saanute seisund on kriitiline.

NATO esindaja teatel tekitas rünnak konsulaadihoonele märgatavat kahju, NATO relvaüksuste sõdurid eraldasid hoone ja evakueerivad töötajad.

Esindaja teatel uuritakse, kas lähikonnas võib olla veel plahvatusohtlikku materjali.

Afganistani võimud üritavad äärmusrühmitust Taliban kontrolli alla saada, kuid seni ei ole see õnnestunud ning võitlejad teevad jätkuvalt rünnakuid, ohustades Afganistani sisejulgeolekut.

Afganistani pealinnas Kabulis resideeruvad Saksa diplomaadid ei ole juhtunut kommenteerinud. Berliini diplomaatiliste allikate teatel kavatseb Saksa välisminister Frank-Walter Steinmeier juhtunu teemal nõupidamise kokku kutsuda.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahidi teatel oli Saksa konsulaadile tehtud rünnak märtrirünnak, milles hukkus kümme inimest. Teada on, et selliste rünnakute puhul Taliban sageli liialdab, eriti just ohvrite arvuga.

Mujahid lisas, et Saksa konsulaadi ründamine on kättemaks Kunduzis tehtud õhurünnakute eest.

USA armee esindajate andmetel võis möödunud nädalal Kunduzis tehtud rünnakutes hukkuda tsiviilelanikke ja selle tõttu käivitati uurimine.

NATO üksused on Afganistanis 15 aastat võidelnud Talibaniga, neis kokkupõrgetes on hukkunud lisaks sõduritele ja islamiäärmuslastele sadu tsiviilelanikke.