Tingimuslikkus sellest, kuidas liikmesmaad alliansi ees oma kohustusi täidavad, on tekitanud Euroopas tõsist muret.

USA saadab alates veebruarist Ida-Euroopasse raskerelvastuses lahingbrigaadi, millega tõuseb Euroopas asuvate Ühendriikide brigaadide arv kolmeni. Lisaks hakkab USA juhtima Poola saadetavat NATO pataljoni lahingugruppi.

Plaani eesmärk on tugevdada Ida-Euroopa kaitsevõimet Venemaa võimaliku rünnaku vastu.

«Me viime plaane ellu nii, nagu me need NATO liitlastega kokku leppisime,» ütles Pentagoni pressiesindaja Peter Cook. «Me jätame järgmisele valitsusele õiguse sõnastada poliitikavalikuid. Meil on üks relvajõudude ülemjuhataja korraga.»

Uus brigaad peaks alustama oma tegevust õppusega Poolas ning seejärel saadetakse kompaniid Bulgaariasse, Rumeeniasse ja Baltimaadesse.

Trump, kes kiitis valimiskampaania käigus Vene presidenti Vladimir Putinit ja kritiseeris USA presidendi Barack Obama poliitikat Moskva suunal, on öelnud, et soovib Venemaaga suhteid parandada.

NATO otsustas juulis Varssavi tippkohtumisel saata Baltimaadesse ja Poolasse liitlasvägede pataljonid. Eestisse saabuvat pataljoni hakkab juhtima Suurbritannia, Lätti saadetavat üksust Kanada, Leetu paigutatavat pataljoni Saksamaa ja Poola saadetavat üksust USA.