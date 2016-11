Donald Trump süüdistab meediat temavastaste meeleavalduste korraldamises

Piisavalt valijameeste hääli saanud Trump, kellest saab jaanuaris USA uus president, kommenteeris meeleavaldusi Twitteris.

«Oli avalik ja edukas kampaania ja valimine. Meedia ärgitas professionaalseid meeleavaldajaid tänavatele tulema, et minu vastu protestida. Pean seda ebaõiglaseks, sest valimised olid õiglased,» teatas Trump.

Tulevase presidendi Twitteri sõnumit edastati poole tunniga üle 12 000 korra.

Trumpi vastu suunatud ja teda kritiseerivaid meeleavaldusi on toimunud kogu USAs, eriti aga neis paikades, kus on palju Hillary Clintoni toetajaid.

Demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton ja president Barack Obama on üritanud rahvast rahustada. Clinton sõnas kolmapäeval oma toetajatele, et Trumpile tuleb anda võimalus, sest ta on selle ära teeninud.

Trumpi sotsiaameedia kasutamine on ka varem päevakorral olnud. Kampaania ajal postitas Trump sinna üsna räigeid seisukohti, mille tõttu ta nõunikud keelasid tal enne kampaania lõppu Twitteri kasutamise.

Selle keeluga üritati talitseda Trumpi liiga karme ja viha õhutavaid seisukohti, et need tema kampaaniat liigselt ei mõjutaks.

Meediakriitilised kommentaarid lubavad oletada, et Trump tohib jälle Twitterit kasutada, sest kriitika on edastatud just selles sotsiaalmeedia allikas.

Donald Trump annab ametivande 20. jaanuaril 2017 Washingtonis ja temast saab USA 45. president.