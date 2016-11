Silindrikujuline objekt, mis eile Kachini osariigist leiti, on 4,5 meetri pikkune ja 1,2 meetri laiune. Teine metallitükk, mis kandis hiinakeelseid kirjasid, sadas läbi lähedalasuva maja katuse. Vigastatutest teateid ei ole.

Vahejuhtum arvatakse olevat seotud samal päeval toimunud Hiina satelliidikatsetusega.

Kohalike teatel oli enne objekti maandumist kuulda valju heli. Kohalike kaitseametnike sõnul põrkas objekt 50 meetrit, enne kui nefriidikaevanduse mudaväljal maandus.

«Me olime kõik sellest plahvatusest hirmul. Alguses arvasime, et tegu on lahinguga. Plahvatus pani meie majad värisema, me nägime oma külast tossu,» ütles kohalik külaelanik Ko Maung Myo. Tema sõnul oli õhus tunda kirbet haisu.

«Metallobjektid arvatakse olevat osa satelliidist või lennuki või raketi mootoriosa,» teatas Global New Light. Väljaande sõnul ei ole siiski mingit kinnitust, et metallrusud oleks kuidagi Hiina satelliidikatsetusega seotud.