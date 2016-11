«Kui me tahame paremat maailma, ei saa me loota Obamale, aga me ei tohi karta Donald Trumpi. Me peame selle ise üles ehitama,» ütles Snowden eile Venemaalt video vahendusel Hollandi publiku poole pöördudes.

Ta ütles, et Trumpi võit teisipäevastel presidendivalimistel on Ühendriikide ajaloo must päev, kuid tähtsam küsimus on nüüd, kuidas kaitsta kõigi õigusi igal pool piiridest sõltumata.

Snowden lekitas 2013. aastal miljoneid dokumente Ühendriikide valitsuse luuretegevuse kohta ja põgenes seejärel riigist. Teda ähvardab USA-s süüdistus, milles süüdimõistmise korral võib teda oodata 30-aastane vangistus.

Snowden sai 2013. aastal Venemaal poliitilise varjupaiga ja tal on 1. augustist 2014 Venemaal kolmeaastane elamisluba.

NSA endine luureanalüütik esines eile video vahendusel Amsterdami kinos, kus toimus tema elust pajatava Oliver Stone'i filmi Hollandi esilinastus.

«Ma püüan mitte vaadata seda kui ühe valija või ühe presidendi küsimust, ega isegi mitte ühe valitsuse küsimust, sest ohud on piirideülesed,» ütles Snowden.

«See on meie riigi ajaloo must päev, aga see ei ole ajaloo lõpp. Ühiselt tegutsedes suudame luua midagi paremat ning nautida vabamat ja liberaalsemat ühiskonda, mis on kõigi huvides.»