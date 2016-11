Süüria sõja unustatud ohvrid

Betty on üks 350 loomast, kes elavad talust ümber ehitatud varjupaigas, mida peab Süüria Loomapäästjate Ühing (STAR). Ühingu vabatahtlikud nimetavad hoolealuseid Süüria sõja unustatud ohvriteks. «Sõda ei ole kedagi säästnud. Loomad põgenesid samamoodi nagu inimesed. Inimestel on vähemalt põgenikekeskused ja organisatsioonid, mis neid toidavad ja ravivad,» sõnas põllumajandusinsener ja STARi vabatahtlik Hamada Azqul.

Sõjas, mis algas valitsusvastaste protestidega märtsis 2011. aastal, on surma saanud rohkem kui 300 000 inimest ja miljonid Süüria elanikud on pidanud kodudest põgenema. Konfliktist ei ole puutumata jäänud ka loomad. Betty- pruuni kasukaga krants kaotas kuuli tõttu jala.

Damascusest 14 kilomeetri kaugusel asuv varjupaik on koduks mitmetele koertele ja kassidele aga ka mõneti eksootilisematele loomadele, kaasa arvatud kilpkonnad ja värvilised linnud. Paljudel neist on ravi vajavad sõjahaavad, teised hüljati sõja eest põgenevate omanike poolt.

STAR, mis rajati selle aasta mais, ravib laatsaretis 110 looma, kaasa arvatud habrast pimedaks jäänud kassi ja šokolaadipruuni koera, kellele lasti kuul selga. Teistel loomadel on tulnud mõni jäse amputeerida või on nad osaliselt halvatud, taastuvad noahaavadest jne- kõike seda STARi 11 vabatahtliku abiga.

Vabatahtlike sõnul on neil pidev puudus rahast ja muudest ressurssidest, kaasa arvatud tehnika ja meditsiinilised teadmised. 34-aastane

Elissa Darwish paneb mänguasjast ümber ehitatud lahast väikesele vigastatud kassipojale. «Enamus veterinaare on lahkunud ja meil pole varustust ning ravimeid.»

Vigastatud kasse hoitakse puurides, kus neil on oma vesi ja toit. Terved kassid saavad aga aias vabalt ringi luusida.

«Toit maksab umbed 50 000 Süüria naela päevas (umbes 90 eurot),» sõnab üks vabatahtlikest, silitades süles magavat koera. Süüria sanktsioonide tõttu on neil raskusi välismaistelt organisatsioonidelt abi saamisega.

«Selle koha mahutavus on umbes 80 looma. Meil on hetkel neid siin umbes 250,» sõnab 24-aastane Khatib. Tema jaoks pakuvad varjupaiga elanikud seltsi- Süüria sõja tõttu on ta kõik oma sõbrad ja pere. «Need koerad on mu ainsad järelejäänud sõbrad.»