Donald Trump võidakse seaduslikult ametist tagandada

Õigusteadlase Christopher Petersoni sõnul on piisavalt tõendeid, et mõista Trump süüdi kuritegudes, mis keelaks tal presidendiks saamise.

Peterson kirjutas oma analüüsi septembris, enne, kui Trump presidendiks valiti. Kuid argumendid ei ole kehtivust kaotanud.

Analüüs keskendub peamiselt Trumpi ülikooliga seonduvale, mis suleti 2010. aastal. Asutusega on seotud mitu kohtuasja, mis on piisavad argumendid, et Trump ametist kõrvaldada. Äsjane president astub tulevatel nädalatel ka ühe kohtuasjaga seoses tunnistajapinki.

«Ühendriikides ei ole firmadel seaduslik reklaamida oma teenuseid valelubadustega,» selgitas Peterson. «Tõestusmaterjal näitab, et Trumpi ülikool kasutas petturlikku skeemi veenmaks tuhandeid inimesi investeerima õpiprogrammi, mida võib nimetada pettuseks. Petturlus ja väljapressimine on tõsised kuriteod, mis toovad kaasa ametist tagandamise.»

Tegelikult nõuaks Donald Trumpi ametist tagandamine hulga erinevate protsesside rakendamist. Kuna menetlus peab algama Esindajatekojast, on selleks tarvis kõigepealt avaliku arvamuse ja seadusandjate presidendi vastu pöördumist.

Juhul, kui Donald Trump ametist kõrvaldatakse, võtaks riigijuhtimise üle asepresident Mike Pence. Trumpi ametist tagandamiseks on juba asutud allkirju koguma.