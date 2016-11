Diktaatorist Süüria presidendi nõunik Bouthaina Shaaban teatas, et Assad on valmis koostööks USA uueks presidendiks valitud Trumpiga. «Ma arvan, et ameeriklased on Trumpi presidendiks valimisega maailmale saatnud suure ja väga olulise sõnumi,» sõnas ta.

Ühendriigid on siiani järjekindlalt logistiliselt ja finantsiliselt toetanud opositsioonivägesid, üheselt mõistetava sõnumiga, et diktaator Assad tuleb võimult eemaldada.

Trumpi presidendikampaania ajal välja käidud nägemus uuest USA välispoliitikast tähendaks aga opositsioonivägede toetamise lõpetamist. Ta on öelnud, et režiimivahetus toob Lähis-Idas kaasa vaid rohkem ebastabiilsust ning Assadi toetamine on ainus võimalus Süüria sõda lõpetada.