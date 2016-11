«Selle konflikti areen on Brüssel. Me tegime kodus kõik, mis suutsime. Meie südametunnistus on puhas,» ütles Euroopa Liidu poliitikat teravalt kritiseeriv parempoolne valitsusjuht raadiousutluses.

Orbánist on saanud Saksa kantsleri Angela Merkeli külalislahke migratsioonipoliitika vastaste käilakuju.

Ta tervitas maruliselt Donald Trumpi võitu USA presidendivalimistel ja kuulutas, et teeb lõpu poliitilise korrektsuse ja liberaalse ebademokraatia ajastule.

Orbáni esitatud muudatusettepanek, mis keelanuks migrantidel kohalike võimude loata Ungaris elama asuda, ei saanud aga parlamendis loodetud kahekolmandikulist enamust ja kukkus läbi.

«Lähinädalatel ja -kuudel jätkab valitsus võitlust immigratsiooni peatamiseks. Opositsiooniga ei saa selles võitluses arvestada,» ütles peaminister.

Orbáni sõnul otsustab EL-i valitsusjuhtide kohtumine Brüsselis 15.- 16. detsembril lähiaastate immigratsioonipoliitika.