California valis ametisse surnud mehe

Oceanside`i linn valis 17 659 poolthäälega ametisse tagasi linna laekuri Gary Ernsti, kes võitis oma konkurenti Nadine Scotti umbes kuue protsendiga.

Linnavalitsus ei eemaldanud Ernsti nime valimisnimekirjast, kuigi mees oli septembri lõpus diabeedist tekkinud tüsistuste tagajärjel surnud.

Linnavalitsus teatas eile, et kuna Ernst ametisse astuda ei saa, jääb koht vabaks, kuni sobiv asendaja leitakse või korraldatakse erakorralised valimised.

Ernsti järel teiseks tulnud Nadine Scott arvas aga, et linnavalitsus võik ta siiski ametisse määrata, et austada 15 000 inimeste tahet, kes tema poolt hääletasid. Tema sõnul ei teadnud valijad, et Ernst oli surnud.

Kuigi juhtum on kahtlemata ebatavaline, ei ole see esimene kord, mil Ühendriikides surnud inimene ametisse valitakse.

2000. aastal valiti Missouri osariigi kuberner Mel Carnahan senatisse 38 päeva peale seda, kui ta oli lennuõnnetuses hukkunud.