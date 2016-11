Gauck: Saksamaa kaitseb Eestit ka pärast Trumpi võitu

«Me teeme oma partneritega koostööd ja kaitseme neid sõja ja konfliktide, selhulgas Venemaa võimalike ambitsioonide eest,» sõnas Gauck Kersti Kaljulaidile kohtumisel Berliinis. «Me lubame kindlustada julgeoleku Läänemerel.»

«Saksamaa on meie üks lähedasemaid partnereid Euroopa Liidus ja NATO-s ning kahepoolselt nii majanduse, digikoostöö, hariduse, teaduse kui ka kultuuri vallas,» ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.

Eesti riigipea märkis, et Eesti ja Saksamaa kahepoolsed suhted on väga head ja järjepidevad ning riike iseloomustab ühine arusaam muutunud julgeolekuolukorrast. «Kaitsealases koostöös on meil aastate jooksul kujunenud väga laiapõhjaline koostöö. Saksamaa on konkurentsitult üks meie aktiivsemaid Euroopa liitlasi regiooni julgeoleku tagamisel, panustades pidevalt Balti õhuturbesse,» ütles Kaljulaid.

Venemaa samm Krimmi poolsaare annekteerimisel 2014. aastal on teinud murelikuks Eesti ja teised Balti riigid Moskva võimalike huvide suhtes taastada kontroll ka teiste endiste Nõukogude Liidu riikide üle.

Donald Trumpi saamine järgmiseks Ameerika Ühendriikide presidendiks on ebakindlust veelgi suurendanud. Ärimagnaadist president on teinud avaldusi NATO kaitsekohustustest keeldumise osas ja väljendanud Venemaa suunal positiivset suhtumist.

Balti riigid on NATOst aga eriti sõltuvad õhuturbe valdkonnas. Järgmisel aastal paigutatakse Venemaa suunalise heidutuse eesmärgil igasse Balti riiki lisaks üks alliansi sõjaväebaas.